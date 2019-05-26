Samsung Galaxy XCOVER 5 FCC’de ortaya çıktı

Galaxy XCover 4’ü Mart 2017’de piyasaya süren Samsung’un yeni telefonuyla ilgili bir bilgi ortaya çıktı. FCC (Federal İletişim Kurumu)’de SM-G398FN / DS model numarasına sahip bir Samsung akıllı telefonu sertifika aldı.

FCC’de Galaxy Xcover 5’in donanımıyla ilgili hiçbir detay yok ancak GeekBench, telefonun Exynos 7885 işlemci çekirdeğine sahip olacağını söylüyor. 32 GB bir depolama alanına sahip olacak telefonun en az 3GB RAM ile destekleneceği düşünülüyor. Telefonun aynı zamanda Android 9 Pie işletim sistemi ile geleceği düşünülüyor.

Hollandalı perakendeci Centralpoint, SM-G398’i web sitesinde Xcover 4S ismi altında 250€ civarında bir fiyat etiketi ile listeledi. Bu liste, yeni akıllı telefonun çıkış tarihini 4 Haziran 2019 olarak gösteriyor.

Eğer Samsung gerçekten Xcover serisi telefonlarını geliştirecekse, gelecekte yeni model hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır. Günümüzde sektörde sıcak olan tüm trendleri göze alırsak, Xcover’in tasarımının global pazarlarda rekabet edip edemeyeceğini merak ediyoruz.