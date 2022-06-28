Şampiyonlar mezuniyet törenine renk kattılar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde ilk kez ortaokullar arası cimnastik yarışmaları düzenlenmişti.

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçileri ise ortaokullar arası cimnastik yarışmalarında kız ve erkeklerde şampiyon olarak tarihe geçmişlerdi.

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçileri okulun mezuniyet törenine de katılarak, eğitmenleri Nagihan Zekai eşliğinde gösteri yaptılar. Coşkulu bir şekilde gösterilerini sunan Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastikçileri, izleyenler tarafından alkışlandılar.

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Ergin Mazharoğlu ise elde ettikleri başarılardan dolayı okulunun cimnastikçilerini kutlayıp ödüllendirirken, geceye katılan Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile birlikte sporcuların ödüllerini verdi.

Bu arada Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Ergin Mazharoğlu gecede, yıl boyunca başarı elde eden tüm branşlardaki okul sporculara ödül takdim etti.