Şampiyonlar Ligi’nde perde açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-23 sezonu bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak. Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün

19.45

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere)

Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

22.00

Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya)

Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya)

Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya)

Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail)

7 Eylül Çarşamba

19.45

Ajax-Rangers

Eintracht Frankfurt-Sporting Lizbon

22.00

Napoli-Liverpool

Atletico Madrid-Porto

Club Brugge-Leverkusen

Barcelona -Viktoria Plzen

Inter-Bayern Münih

Tottenham-Marsilya