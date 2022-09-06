Şampiyonlar Ligi’nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi’nde perde açılıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-23 sezonu bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak. Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün
19.45
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere)
Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)
22.00
Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya)
Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya)
Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya)
Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail)
7 Eylül Çarşamba
19.45
Ajax-Rangers
Eintracht Frankfurt-Sporting Lizbon
22.00
Napoli-Liverpool
Atletico Madrid-Porto
Club Brugge-Leverkusen
Barcelona -Viktoria Plzen
Inter-Bayern Münih
Tottenham-Marsilya