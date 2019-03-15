Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde iki İngiliz takımı eşleşti: Tottenham-Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi’nde ilk sekize kalan dört İngiliz takımından Tottenham ve Manchester City birbirlerine rakip oldu. Avrupa Ligi’nde de iki İspanya takımı Villarreal ve Valencia eşleşti.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle;

Tottenham-Manchester City

Manchester United-Barcelona

Liverpool-Porto

Ajax-Juventus

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10/16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.

Yarı finalde Tottenham-Manchester City eşleşmesinin galibinin rakibi Ajax-Juventus eşleşmesinin galibi olacak.

Manchester United-Barcelona eşleşmesinin galibi de Liverpool-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.