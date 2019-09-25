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Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu

25 Eylül 2019

Şampiyonlar Ligi final maçı, 2021’de Rusya’daki St. Petersburg Stadı’nda, 2022’de Almanya’daki Allianz Arena’da ve 2023’te İngiltere’deki Wembley Stadı’nda oynanacak.

UEFA, 2021, 2022 ve 2023’te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021’de Rusya’nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı’nda (Gazprom Arena), 2022’de Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da, 2023’te ise İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Wembley Stadı’nda oynanacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi’nin bu sezonki finali, 30 Mayıs 2020’de İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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