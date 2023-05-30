Şampiyon Melekler Takımı anısına oynayacaklar

Başkent U-15 Kupası, Hüseyin Eryaman’ın organizatörlüğünde bu yıl Fenerbahçe U-15 takımının katılımı ile 4 – 5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

2’ncisi gerçekleşecek olan Başkent U-15 Kupası, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ana sponsorluğunda yapılacak. Müsabakaların biletleri 50 TL’den satışta olacak ve geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Bu önemli organizasyona KKTC Fenerbahçeliler Derneği, China Bazaar, Demirtaş Travelling, Eryaman Otobüs İşletmeleri, Evsu ve Sport Target de katkılarıyla destek sağlayacaklar.

Eryaman: Başkent U-15 Kupası, U-15 Şampiyon Melekler Turnuvası olarak gerçekleştirilecek

Organizasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Eryaman, organizasyon hakkında düşüncelerini şöyle aktardı;

“6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi neticesinde voleybol turnuvası için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesini, birçok vatandaşımızı ve KKTC olarak kopmaz bir bağla bağlı olduğumuz Türkiye’deki soydaşlarımızı kaybetmenin derin acısını yaşamaktayız. Henüz etkileri ve acıları taze olan Deprem felaketinde yitirdiğimiz “Melekler Takımı” olarak adlandırdığımız kafilemizi ölümsüzleştirmek için “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” adında kurulan dernek, ülkemiz gençlerine daha iyi eğitim ve spor alanları yaratma ve eğitim bursları verme amacıyla faaliyetlerine başlamış ve birçok kurum ve kuruluşu destek amacıyla etrafında birleştirmiştir.

Toplumumuzun bu konuda gösterdiği büyük hassasiyete bizler de kayıtsız kalmayarak bu yıl ikincisini yapacağımız U-15 Başkent Kupasını, U-15 Şampiyon Melekler Turnuvası olarak gerçekleştirmeye karar verdik. Turnuvada şampiyon meleklerimizin aynı yaşlardaki sporcu arkadaşlarının mücadele edecek olması bizim için ayrıca bir anlam ifade etmektedir. Üç karma takımımızın yanında Türk futbolunun güzide kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübünün U-15 takımının da aramızda olması organizasyonumuzu değerli kılmıştır. Elde edilecek gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacağı bu önemli organizasyonumuza tüm halkımızı bekliyoruz” diye ifade etti.

4 Takımın mücadele edeceği organizasyonda Fenerbahçe U-15 takımı ile birlikte Lefkoşa Karması U-15 Takımı, Doğu Karması U-15 Takımı ve Batı Karması U-15 Takımı yer alacak. Lefkoşa Karması Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü-Yenicami Ağdelen Kulübü U-15 takımlarından oluşurken, Doğu Karması Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü U-15 Takımlarından oluşacak, Batı Karması ise Gönyeli Spor Kulübü-Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün oyuncularından oluşacak. Turnuvanın ilk karşılaşması 4 Haziran’da saat 17:00’da İkinci karşılaşma ise 20:00’da oynanacak.

Her iki karşılaşmanın galipleri 5 Haziran saat 20:00’da Atatürk Stadı’nda final maçında karşı karşıya gelecekler. İki karşılaşmanın mağlup takımları 5 Haziran’da saat 17:00’da Atatürk Stadı’nda organizasyonun üçüncüsünü belirlemek için mücadele edecekler. Eşleşmeler KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Özdamar: Açılan davaların takipçisi olmak görevimiz

Organizasyon ile ilgili görüş bildiren KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar, 6 Şubat’ta yaşanan depremde Adıyaman’da yitirdiğimiz Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilemiz ve depremin büyük yıkıma sebebiyet verdiği Türkiye’nin diğer illerinde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımız ve soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine bir kez daha başsağlığı ve sabırlar dileklerini tekrarladı.

Kıbrıslı Türkler olarak bizlere düşen bundan sonrası için en büyük görevin; bu konuda açılan davaların takipçisi olmak ve böylesi anlamlı projelere katkı koymak olduğunu belirtti. İlave olarak Fenerbahçe U-15 takımının bu turnuvaya katılımını sağlayan başta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Y. Koç olmak üzere, Futbol Altyapı Sorumlusu Yönetim Kurulu üyesi Sn. Özgür Özaktaç’a ve Fenerbahçe Futbol A.Ş İdari İşler Sorumlusu Sn. Serdar Alkın’a gönülden teşekkürlerini iletti.

Bu önemli ve anlamlı organizasyona tüm dernek üyelerini ve taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri davet etti.

Dernek: Etkinlikler sayesinde anılar ölümsüzleşmektedir

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı tarafından yapılan açıklamada ise; kalpleri çok küçük yaşlardan itibaren spor aşkıyla atan şampiyon meleklerimiz, canımız öğretmen ve velilerimizin isimleri, düzenlenen sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler sayesinde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında anılarak ölümsüzleşmekte silinmemek üzere hafızalara kazınmaktadır.

Depremde yitirdiğimiz canlarımızın isimlerini yaşatmak ve haklı davamızı tek yürek halinde savunmak amacıyla kurulan derneğimize maddi ve manevi olarak destek verecek bu organizasyonda gerçekleşecek müsabakalarda ter dökecek olan tüm sporculara başarılar diler, bu organizasyonu ortaya koyan başta Hüseyin Eryaman olmak üzere düzenlenmesi için emek koyan tüm sponsor ve paydaşlara içtenlikle teşekkürlerini belirtti.