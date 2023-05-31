Girne'de bazı bölgelerde 5 saatlik elektrik kesintisi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 31, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Girne’de bazı bölgelerde 5 saatlik elektrik kesintisi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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güzelyurt elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) bugün Girne’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’in açıklamasına göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Beşparmak köy yolu (köy içi hariç), Teknecik bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, golf sahası ve civarı, Karaağaç sahili siteler bölgesi, Karaağaç köy yolu ve Karaağaç köyü, Karaağaç su pompası, Esentepe sahili, Esentepe köy içi, futbol sahası bölgesi ve su pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli su pompası ve Bahçeli sahil bölgesi’nde elektrik kesik olacak.


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Tags:Elektrik kesintisiGirne
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