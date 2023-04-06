Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 6.hafta maçları oynandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 2.devresi 6.hafta maçları ile devam ediyor.

Şampiyon Melekler Sezonu grup maçlarının ardından gerçekleşecek yarı final karşılaşmaları öncesi oynanacak 6.hafta maçları gruplardaki puan sıralamasını ve yarı finalist takımları belirleyecek.

KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 6. hafta maçları 08 Nisan Cumartesi günü saat 10:00 da başlayacak.

KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU tenis ligi grupları ve puan durumu:

A GRUBU

1-DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 Puan

2-GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 Puan

3-PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 Puan

B GRUBU

1-GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 Puan

2-GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5 Puan

3-LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 4 Puan

Gruplardaki son maçlar şöyle:

8 Nisan Cumartesi

A GRUBU

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

(DAÜ kortları)

B GRUBU

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

(GAÜ kortları)