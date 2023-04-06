Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği Şampiyon Melekler Küçükler İlkokul Eleme Yarışları devam ediyor. Hafta başında Lefkoşa ve Mağusa bölge elemelerinin ardından Girne ve Güzelyurt eleme yarışları Atatürk Stadı’nda başladı. Yarın tamamlanacak olan elemelerin ardından 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan finallere katılma hakkı elde edecek okullar belirlenmiş olacak.

İlk gün yarışlarının ardından oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Girne Bölgesi

Küçük Kız Takım Sıralaması

23 Nisan İlkokulu 158 Puan Şht. Hasan Cafer İlkokulu 154 Puan Alsancak İlkokulu 149 Puan Doğa İnternational İlkokulu (Girne) 131 Puan Esentepe İlkokulu 118 Puan Dikmen İlkokulu 117 Puan Necat British İlkokulu (Girne) 113 Puan Girne Amerikan İlkokulu 105 Puan Lapta İlkokulu 100 Puan Karşıyaka İlkokulu 74 Puan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Girne) 69 Puan

Küçük Erkek Takım Sıralaması

Lapta İlkokulu 111 Puan Alsancak İlkokulu 108 Puan Karaoğlanoğlu İlkokulu 107 Puan Girne Amerikan İlkokulu 99 Puan 23 Nisan İlkokulu 98 Puan Şht. Hasan Cafer İlkokulu 93 Puan Necat British İlkokulu (Girne) 93 Puan Doğa İnternational İlkokulu (Girne) 81 Puan Çatalköy İlkokulu 80 Puan Dikmen İlkokulu 71 Puan Karşıyaka İlkokulu 70 Puan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Girne) 61 Puan Esentepe İlkokulu 53 Puan

Güzelyurt Bölgesi

Küçük Kız Takım Sıralaması

Kurtuluş İlkokulu 122 Puan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 109 Puan Serhatköy İlkokulu 88 Puan Doğancı İlkokulu 86 Puan Lefke İstiklal İlkokulu 77 Puan Yedidalga İlkokulu 75 Puan

Küçük Erkek Takım Sıralaması

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 129 Puan Kurtuluş İlkokulu 126 Puan Lefke İstiklal İlkokulu 94 Puan Doğancı İlkokulu 83 Puan Yedidalga İlkokulu 63 Puan Serhatköy İlkokulu 50 Puan