Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için ihaleye çıkılacak

Bakanlar Kurulu, beş devlet okulunun güçlendirme projeleri ve Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için ihaleye çıkılmasını onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bakanlar Kurulu, Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nun 22-23 Ağustos tarihli toplantılarında, beş devlet okulunun Güçlendirme Projeleri ve Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için belirtilen miktarlarda ihaleye çıkılmasına ilişkin aldığı kararların, değiştirilmiş şekliyle 15/2023 sayılı Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası’nın 6’ncı maddesinin (7)’nci fıkrası uyarınca onaylanmasına karar verdi.

Beş okul ve Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için ihale rakamları şöyle:

“Mustafa Kemal İlkokulu 1.251.186 TL, Vadili İlkokulu 1.187.261 TL, Ağırdağ İlkokulu 633.397,51 TL, Mehmetçik İlkokulu 803.943 TL, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi 8.153.280 TL, Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi 6.610.987,60 TL”