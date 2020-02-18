Salyangoz yemleri kullanımı konusunda uyarı

Tarım Dairesi, salyangoz ve sümüklü böcekle mücadelede kullanılan hazır yemlerin, özellikle yaprağı yenen sebzeler ve enginardaki kullanımına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Daireden yayımlanan bildiride, yemlerin, yağmurdan veya sulamadan sonra bitkilerin arasına serpilerek ya da ıslatılıp öbekler halinde bitkilerin arasına yerleştirilmek suretiyle kullanılması gerektiği belirtildi.

İlacın ayrıca gübre serpme aleti gibi makinelerle bitki üzerine atılmaması uyarısında bulunuldu.