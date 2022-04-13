Salı ve Çarşamba yağmur bekleniyor

Meteoroloji dairesi Salı ve çarşamba günleri yağmur beklendiğini, hafta sonu ve Pazartesi ise sıcaklığın 31 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi 14 – 20 Nisan 2022 tarihleri arasında bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile Ilık ve nispeten nemli, periyodun son günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

14 Nisan (Pş) : Açık ve az bulutlu, 15 Nisan (Cu): Açık ve az bulutlu, 16 Nisan (Ct) : Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, 17 Nisan (Pz) : Parçalı ve çok bulutlu, 18 Nisan (Pt) : Parçalı ve çok bulutlu, 19 Nisan (Sa) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu. 20 Nisan (Ça) : Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 derece Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise 28 – 31 derece dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, periyodun son günler Güney ve Doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman Fırtınamsı olarak esecek.