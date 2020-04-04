Salgının bilançosu

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 60 bini aştı. Bir milyonu iki gün önce geçen vaka sayısı 130 bin daha arttı. 236 bin kişi ise hastalıktan kurtulmayı başardı.

Binlerce can alan ve dünyayı dev bir karantina merkezine çeviren yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019’da Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edildi.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan deniz ürünleri pazarı ile teması bulunan 27 kişide ‘gizemli hastalığın’ görüldüğünü açıkladı.

1 Ocak’ta söz konusu gizemli vaka nedeniyle pazar yeri kapatılırken Vuhan Belediyesi, 5 Ocak’ta hastalığa neden olanın SARS ya da MERS virüsü olmadığını duyurdu.

Fotoğraf: AFP

Çinli bilim insanları, 9 Ocak’ta gizemli zatürreyi, yeni tip koronavirüs olarak tanımladı.

Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak’ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı meydana geldi. SARS’a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirlenen yeni tip koronavirüs, 14 Ocak’ta ilk defa Çin dışında görüldü.

Salgının ilk görüldüğü ülke ise Tayland oldu. Hükümeti, Vuhan’dan gelen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Hızla dünyayı etkiledi

Dünyanın bu şekilde tanıştığı Kovid-19 büyük bir hızla yayılarak büyük bir küresel salgına neden oldu. 115 günde 207 ülke ve bölgeye yayılan virüs tespit edilebilen 1 milyon 130 bin 114’e kişiye bulaştı. Yaklaşık dört aylık salgında 60 bin 113 kişi ise hayatını kaybetti.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da yaşandı. Bu ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 326 ölümle 7. sırada yer aldı. Yeni tip koronavirüs kaynaklı 1487 ölümün görüldüğü Hollanda, 1283 ölümün görüldüğü Belçika ve 1275 ölümün görüldüğü Almanya “1000’den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler” oldu.

Türkiye ise 11 Mart’ta tanıştığı salgında 425 can kaybı yaşadı. Vaka sayısı ise 20 bin 921’e ulaştı. Türkiye vaka sayısında 9. ölü sayısında ise 11. sırada yer alıyor.

Dünya çapında koronavirüse yakalanan 235 bin 999 kişi ise sağlığına kavuştu.