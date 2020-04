Ünlülerin corona virüs mesajları ve önlemleri

Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de tedbirlerini aldı, karantina uygulamasına katılarak çeşitli önlemler aldı. Bazı isimler önlemlerini bazı isimler mesajlarını yayınladı. Son olarak Tarkan’da duygularını ifade eden bir mesaj paylaştı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve paylaşımları…

Tarkan

“Zor zamanlar…

Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.

Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.

Baharlar, yazlar gelecek…

Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:

Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.

Herkese sabır diliyorum.”

Nebahat Çehre

“Ben büyük alışveriş merkezlerine giderken muhakkak maske ve eldiven takıyorum. Ama normal zamanda arabada mendillerim var. Bol bol su içmeye çalışıyorum, arabamda evimde her yeri silmeye çalışıyorum. Her bireyin, özellikle çocuklu ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum.”

Azra Akın

Anne olduktan sonra sağlığına daha çok dikkat ettiğini anlatan model, corona virüs nedeniyle artık kimseyle tokalaşmadığını söyledi. Sık sık elini yıkadığını belirten Akın, “Seyahatlerimi de sınırladım” dedi.

Ajda Pekkan

“El sıkışmıyorum, öpüşmüyorum. Bunlara biraz ara verelim lütfen. Çok gezen biri değilim zaten. Evden stüdyoya ya da ablama gidiyorum. Ben daha önce dezenfekte ve ihtiyaç olan ürünleri temin etmiştim. Maske takamıyorum ama evde steril ortam var. Yanımda çalışanlar da toplu taşıma kullanmıyor ve eve gidip gelirken maske kullanıyorlar.”

Çiğdem Batur

“Panik yok. Daha fazla dikkat ve daha fazla önlem var. ‘Bana bir şey olmaz’cılardan olmayın. Önce kendimizi, sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Sabırlı ve sağduyulu olmalıyız.”

Kadir İnanır

Amerikalı gökbilimci Carl Sagan’ın “Soluk Mavi Nokta” kitabından satırlar:

“Yuvamız!

Güneş ışınlarına asılmış duran kozmik karanlıkta bir zerre… Gezegenimiz!

Üzerinde yaşayan herkes,

binlerce din, ideoloji, ekonomik doktrin,

her kahraman ve her korkak,

uygarlığı kuran ve yıkan

herkes,

Her kral ve her köylü,

aşka düşmüş her çift,

her anne ve her baba,

umut dolu her çocuk,

her mucit ve her kaşif,

her bir ahlak hocası, her bir yolsuz politikacı,

her süper star her büyük lider,

her Aziz ve her günahkar,

türümüzün tarihindeki herkes burada yaşadı.

Kozmik sahnenin küçük bir parçasında.

Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün,

birbirlerini öldürmeye ne meraklıydılar?

Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen.

Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok…

En azından yakın gelecekte !

Hoşunuza gitsin, gitmesin şuan için barınabileceğimiz başka bir yer yok!”

Behzat Uygur

“Tiyatro oyunlarımızı sahnelediğimiz bütün salonların dezenfekte işlemine başladık. Tüm salon işletmecilerinden aynı duyarlılığı bekliyoruz. Seyircilerimizi kapıda kolonyayla karşılayacağız.”

Hülya Koçyiğit

“Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerini dikkatle uygulamaya çalışıyorum. Özellikle hijyen konusunda… Ellerimi sürekli yıkıyorum, çantamda el dezenfektanı bulundurmayı ihmal etmiyorum.”

Kate Hudson

Kate Hudson’ın paylaşımında görülen maskesi için bir takipçisi, “Yanlış maske seçmişsin, sadece N95 maskeler koruyucu” yazdı. Hudson da Gwyneth Paltrow’un paylaşımının altına, “En azından doğru maskeyi takmışsın” diye yorum yazdı.

Hülya Avşar

“Ellerimizi yıkamaya, stabil olmaya devam edelim. Dünyada olan bir şey, önlemlerimizi alıp hayatımıza devam edeceğiz.”

Enis Arıkan

Enis Arıkan, kolonya dökerken çekilen videosunu “Ben evden çıkmam” mesajıyla Instagram’da paylaştı.

Lady Gaga

Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Corana virüse yakalananlar ve virüsten korkanlar için anlayışlı olma zamanı. Bu işte hep beraberiz” mesajı paylaştı. Lady Gaga’nın bu sözleri bugüne kadar yayınlanan en sağduyulu corona virüs mesajlarından biri olarak gösterildi.

Gwyneth Paltrow

ABD’den Fransa’ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: “Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın.”

Kıvanç Tatlıtuğ

“Öpüşme, sarılma, tokalaşmaya ara verdik, yurt dışı seyahatlerini de bir süreliğine erteledik.”

Meryem Uzerli

“Sürekli yurt dışına seyahat ediyorum. Korkmamaya çalışıyorum. Çünkü korku, vücut direncimizi düşürür. Çok vitamin tüketmeye çalışıyorum. Ellerimi de günde 20 kere yıkıyorum.”

Nina Dobrev

Köpeğini Los Angeles’ta bir veterinere götüren oyuncu Nina Dobrev, sosyal mesafe kuralına uyarak kendini kliniiğin dışında tutup köpeğini teslim etti. Dobrev’in maskenin yanı sıra bulaşık eldiveniyle önlem alması dikkat çekti.

Neslihan Atagül

Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, karantina günlerini doğayla baş başa geçiriyor.

Yaz aylarında da doğa tatili tercih eden ikili Bodrum’da herkesten uzaktaki bir kır evinde virüsten korunuyor.

Kim Kardashian

Eşi Kanye West ve North (6), Saint (4), Chicago (2), Psalm (10 aylık) isimlerindeki dört çocuğuyla evde izolasyon kuralını uygulayan Kim Kardashian, sosyal medyadan, çocuklarını evde eğlendirebilmek için öneri istedi. Ailece evdeki sinema odasında zaman geçirirken çektiği fotoğrafı paylaşan Kardashian, “Herkes çocuklarını eğlendirmek için ne yapıyor? Bir aile olarak sosyal mesafemizi koruyoruz ama bazı eğlenceli fikirlere ihtiyacımız oluyor. Yardım için önerilerinizi alayım!” notunu yazdı.

Adriana Lima

Victoria’s Secret’ın ünlü süper modeli Adriana Lima, corona virüs nedeniyle kapandığı evinde, günlerini spor yapara geçiriyor. Valentina (10) ve Sienna (7) adında iki kızı olan 38 yaşındaki model, Instagram paylaşımlarında, takipçilerine “Evde kalın” çağrısı yaptı.

Nusret

“Toplumun bir parçası olan tüm aileleri ve bireyleri etkileyen bu talihsiz olayın oldukça farkındayım. Dünya zor bir zamandan geçiyor ve toplumun bireyleri olarak bu zamanlarda birleşmek ve güçlü durmak zorundayız. Biz güçlüyüz ve daha güçlü geri döneceğiz. Savaşçılar olarak doğduk ve savaşçılar olarak kaldık, bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Toplum her zamanki gibi yenecek.”

Demi Lovato

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Los Angeles’ta market alışverişine maske ve eldivem önlemi alarak çıktı.

Sophie Turner ve Joe Jonas

Hamile olan oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte maske ve eldivenle corona önlemi aldı.

Raul De Molina

TV sunucusu Raul De Molina, eşi Millie ile Los Angeles Havaalanı’nda çekilen maskeli fotoğrafını, “Hasta olmaktansa tebdir almak iyidir. Corona virüsü ciddiye alıyoruz” mesajıyla paylaştı.

Lionel Messi

Barcelona futbol takımının yıldız oyuncusu Lionel Messi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla evde çocukları ile birlikte zaman geçirdiğini belirtti.

Sergio Ramos

Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos İspanya’da evden çıkmıyor. Yıldız futbolcu antrenmanlarına evinde devam ediyor.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz

İngiltere’de 21. yaşını kutlayan Brooklyn Beckham, sevgilisi Nicola Peltz (25) ile New York’a dönerken havalimanında maskeyle görüntülendi. Ancak çiftin taktığı maskenin stillerine uyum sağlaması dışında virüsle mücadeleye faydası yoktu.

Dirsek tokalaşması

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock (55) ise Los Angeles sokaklarında karşılaştığı arkadaşıyla dirsek tokalaşmasıyla selamlaştı.

Howie Mandel

Kanadalı komedyen Howie Mandel (64), corona virüse karşı aldığı önlemle oldukça paniğe kapılmış görünüyordu. Mandel, geçtiğimiz gün ofisine yürürken vücudunu tamamen örten kıyafet giydi. Howie’nin gaz maskesi ve koruyucu kıyafetin içine takım elbise giymesi dikkat çekti.

Naomi Campbell

Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model Naomi Campbell, “Önce güvenlik” notuyla yeni fotoğraflarını paylaştı. Corona virüs salgını başlamadan önce bile uçak seyahatlerinde maske takan 49 yaşındaki model, virüsten korunmak için önlemlerini artırdı. Campbell, sadece maske takmakla kalmadı, koruyucu kıyafet, eldiven ve gözlükle seyahate çıktı.

Selena Gomez

Annesiyle birlikte Chicago’ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.

İrem Derici

“İş dışında çok dışarı çıkmıyorum. Malum işler de teker teker iptal oluyor. Amsterdam ve Irak konserlerim iptal oldu. Her sabah C ve B vitamini alıyorum. Yurt dışı seyahatlerimi iptal ettim. Grip aşısı oldum. Bol bol el yıkıyorum ve burun spreyi kullanıyorum.”

Bella Hadid

Milano Moda Haftası kapsamında İtalya’da bulunan ünlü top model Bella Hadid ülkesine dönerken uçakta çektiği maskeli bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

Summer Walker

Şarkıcı Summer Walker, kendini baştan aşağıya corona’ya karşı korudu.

Sibel Can

“Bakanlığın yayınladığı virüsten korunma yollarını uyguluyorum. Ellerimi sık yıkıyorum, sağlıklı besleniyorum, hapşırıp öksürürken mendille ağzımı kapatıyorum. Hasta kişilerle temasta bulunmuyorum. Çantamda dezenfektan spreyim var. Bütün bu kurallara uyarak devam ediyorum yaşantıma. Stüdyo çalışmalarım aralıksız sürüyor. Nisan’da albümüm çıkacak.”

Steve Harvey

Ünlü komedyen ve sunucu Steve Harvey, eşi Marjorie Harvey ile uçak seyahatinde önlem aldı.

Cüneyt Arkın

“Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme broşüründe corona virüs’ten korunmak için yapmamız gereken her şey yazıyor. Bu görselleri elden ele yayalım.”

Joan Collins

Ünlü oyuncu maskeli fotoğrafına, “Los Angeles Havaalanı’nda maske takan tek kişiyim. Ahmak gibi hissediyorum. Neyse, en azından soğuk algınlığına yakalanmam” yorumunu yazdı.

Merve Özbey

“Tabii ki bu durumu önemsemeli ve önlemlerimizi almalıyız. Hijyene dikkat etmeli, bağışık sistemimizi güçlü tutmalıyız ama asla bir panik havasına girmememiz gerekir. Birçok virüs gibi korona da artık hayatımızda ama gerekli önlemlerle üstesinden gelinebileceğini biliyoruz.”

Sylvester Stallone

Beverly Hills’te alışveriş yaparken görüntülenen Sylvester Stallone, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken tıbbi eldiven kullandı.

Muazzez Ersoy

“Tüm gelişmeleri ve açıklamaları takip ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca ve yetkililerin tüm uyarılarını dikkate alıyorum. Kalabalık ortamlara girmiyorum, ellerimi yıkıyorum. Bilinçli şekilde ikazlara uyarsak, ülke olarak kısa sürede atlatacağımıza inancım sonsuz.”