Saldırganlardan biri Güney’e kaçtı

Girne’de Muzaffer Umuç’un silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili O.Ş tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, önceki sabah saat 05.00, kimliği meçhul şahıslar tarafından tabanca ile Muzaffer Umuç’a bir el ateş edildiğini hatırlattı, açılan ateş sonucu Umuç’un sol alt baldırından ağır şekilde yaralandığını ifade etti.

Özmüezzin, olayda yaralanan Umuç’un, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını ifade etti.

“Kiralık araçla gittiler, gizlendiler, saldırıdan sonra kaçtılar”

Özmüezzin, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının ve MOBESE kayıtlarının incelendiğini, yapılan araştırma sonucu T.Ç ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın, olaydan bir saat önce söz konusu apartmanın yanına kiralık araçla gittiklerini, gizlendiklerini, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıklarını söyledi.

“Kiralık araç Ledra Palace yakınlarında bulundu”

Özmüezzin, yapılan araştırma sonucu kiralık aracın Ledra Palace Geçiş Noktası yakınlarında park edilmiş bir halde tespit edildiğini, T.Ç’nin güneye kaçtığının belirlendiğini ifade etti.

Özmüezzin, yürütülen soruşturma sonucu faillerle bağlantısı olan zanlı O.Ş’nin tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Özmüezzin, zanlının T.Ç’nin araç kiralaması için yardım ettiğini, telefon görüşmesi yaptığının belirlendiğini, ayrıca diğer şahsı Lefkoşa’ya götürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, olay yerinde yapılan incelemede bir adet 7.65 mm çapında kovan ve mermi çekirdeği, zanlılara ait poşet ve bazı emareler bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Özmüezzin, zanlının cep telefon dökümlerinin, güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.