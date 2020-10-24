Sahtekarlıkla üç kişiden 163 bin TL aldı

Lefkoşa’da devlet arazisi icar etmelerine yardımcı olacağı vaadiyle üç kişiden toplam 163 bin TL aldığı gerekçesiyle bir kişi tutukladı.

Polisten verilen bilgiye göre, M.G.(E-32), devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceği vaadiyle Eylül ve Ekim’de üç kişiden toplamda 163 bin 200 TL para temin etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Mağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da Metin Aytulun’un kaldığı lojman odasından para ve altın eşya çaldığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 00:20- 04:15 saatleri arasında, Mağusa’da Aytulun’un kalmakta olduğu lojmana, kapısı kırılarak girildi ve lojman içerisinden 2 bin 400 TL ile bir adet altın bileklik alındı. Meseleyle ilgili olarak E.T.(E-28) tutuklandı.

Dükkan açma, hırsızlık ve kasti hasar

Lefkoşa’da işyerinden para çalındığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da 22 Ekim 22:00 ile 23 Ekim 10:00 saatleri arasında, Adora Cafe isimli iş yerine, kapısı anahtar ile açılarak girildiği ve bin 362 TL alındığı kaydedildi. Olayla ilgili olarak N.G.(E-36) tutuklandı.