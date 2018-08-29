Sahtekarlıkla para temininden tutuklandı

2016 ve 2017 yılları içerisinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Dream House Ltd. isimli işyeri direktörü V.S.’nin (E-32), Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve İnşaat Encümenliği’ne müteahhitlik kaydı olmadığı halde ile prefabrik ev yapma hususunda müşterileri ile sözleşme yaparak Yapı İnşaatı Ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt Ve Denetim Yasası’na aykırı harekette bulunup, İlkay Koç’tan 75.400 TL, Serkan Ersev’den 93.000 TL, Şerife İşçioğlu’ndan 75.000 TL, Çiğdem Aşcıeli’den 75.000 TL ve Abdelkerim Azbaki’den 55.000 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.