Kıbrıs

Sahte paraya dikkat

14 Nisan 2019

Güzelyurt’ta bir kişinin piyasaya B 178290171 seri numaralı 200 TL’lik banknot sürdüğünü tespit eden polis, bu seri numarasıyla başlayan banknot bulunduran kişi ya da kuruluşlardan çok dikkatli olmalarını istedi.

Polis konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimalinde dolayı bu seri numarasıyla başlayan “Türk Lirası” cinsi para bulunan banka, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlarla para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını talep etti. Polis, şüpheli görülen kişi veya kişilerin en yakın polis merkezine bildirmesi çağrısında bulundu.

Polis, bir şahsın 10-13 Nisan tarihleri arasında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren iki ayrı iş yerinde B 178290171 seri numaralı 200 TL’lik banknotları tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini ve tutuklanan şahsın tasarrufunda aynı seri numaralı 9 adet daha 200 TL’lik banknot bulunduğunu açıklamıştı.

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