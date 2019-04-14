Kıbrıs

İskele’de asayiş ve trafik operasyonu

14 Nisan 2019

İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 60 sürücüye ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bet ofis ve işçi yatı evleri kontrol edildi. KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekipleri 403 aracı kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 60 sürücü hakkında ileri işleme gitti, 4 aracı trafikten men etti.

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