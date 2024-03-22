Sahte diploma: Şahin Avcil ve Melek Avcil 5 gün daha tutuklu kalacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Sahte diploma: Şahin Avcil ve Melek Avcil 5 gün daha tutuklu kalacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KTSU'de başlatılan ‘Sahte diploma’ ve ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Şahin Avcil ve Melek Avcil, 5 gün tutuklu kalacak.

KTSU’de başlatılan ‘Sahte diploma’ ve ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Şahin Avcil ve Melek Avcil, 5 gün tutuklu kalacak.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan koruma şefi ve polis subayı Şerif Avcil’in, geçtiğimiz gün aynı soruşturmadan tutuklanan kardeşi Şahin Avcil ve yengesi Melek Avcil Güzelyurt Mahkemesi’ne getirildi.


Polisin, haklarındaki soruşturmanın devam ettiğini belirttiği Avcil çiftine mahkeme 5 gün daha tutukluluk verdi.

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Tags:ktsuMelek AvcilŞahin Avcilsahte diploma
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