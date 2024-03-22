Sahte diploma: Şahin Avcil ve Melek Avcil 5 gün daha tutuklu kalacak

KTSU’de başlatılan ‘Sahte diploma’ ve ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Şahin Avcil ve Melek Avcil, 5 gün tutuklu kalacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan koruma şefi ve polis subayı Şerif Avcil’in, geçtiğimiz gün aynı soruşturmadan tutuklanan kardeşi Şahin Avcil ve yengesi Melek Avcil Güzelyurt Mahkemesi’ne getirildi.
Polisin, haklarındaki soruşturmanın devam ettiğini belirttiği Avcil çiftine mahkeme 5 gün daha tutukluluk verdi.
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