Sahte belge düzenleyip vize almak istediler

İzinsiz ikametten üç, belge sahtelemekten iki, uyuşturucudan da beş kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

ÖĞRENCİ BELGESİNE SAHTE TARİH YAZIP VİZE ALMAK İSTEDİLER

Lefkoşa’da ise öğrenci belgesinde tarihi değiştirerek vize almaya çalışan iki kişi tutuklandı.

Dün saat 10.30 sıralarında Lefkoşa’da D.C.A.(E-26) ve C.J.M.U.(E-26) kendi adlarına düzenlenen bir üniversiteye ait öğrenci belgesindeki tarihi değiştirdikten sonra belgeyi vize almak amacıyla ilgili kuruma verdi. Belgenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine söz konusu kişilerin tutuklandığı belirtildi.

EDREMİT’TE UYUŞTURUCU… 5 TUTUKLU

Edremit’te dün gece S.L.(E-39), B.S.Y.(E-27), S.C.(E-25), Z.L. R.(E-27) ve S.R.’nin (E-59) kaldığı evde yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan çeşitli maddeler ele geçirildi, evdekiler tutuklandı.

Polisin aramasında yaklaşık 8.1 gram ağırlığında Ketamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal çubuk, yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.