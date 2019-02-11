DünyaYaşam

Sahra Çölü’nde bilinmeyen bir uygarlığın izlerine rastlandı

11 Şubat 2019
Bu kez Sahra çölünde öldüler

Arkeologların Batı Sahra’da önceden bilinmeyen bir uygarlığın izlerine rastladıkları öğrenildi.

Live Science dergisinin aktardığına göre sıra dışı uydu görüntüleri ve havadan çekilen fotoğraflar, East Anglia Üniversitesi’nden (UEA) bir grup bilimcinin dikkatini çekti. Yapılan kazılar sonucunda objektiflere antik yapı kalıntılarının takıldığı anlaşıldı.

Habere göre araştırmacılar, taştan inşa edilmiş olan yapıların çeşitli ölçülere ve daire, dikdörtgen ve hilal olmak üzere değişik şekillere sahip olduklarını, bazı yapıların 630 metreye kadar alanda gruplandırıldığını ifade etti.

Bulunan yapıların ne amaçla yapıldığı ve kesin yaşı henüz bilinmiyor, fakat bilimciler, aralarından bazılarının yaşının bin 500 yıldan fazla olduğunu düşünüyor.

Etiketler


İlgili Makaleler

ABD’de geyikleri zombilere dönüştüren ölümcül bir hastalık ortaya çıktı

11 Şubat 2019

Kurtarma gemisine Alan Kurdi’nin adı verildi

11 Şubat 2019

ABD’li psikolog sosyal medyanın en büyük tehlikesini anlattı

11 Şubat 2019

Ders Çalışmaya Odaklanmanın  Etkili Yolları

10 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı