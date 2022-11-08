Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarının tamamlanmasının ardından sona erdi. Gelecek oturum, 14 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında saat 11.30’da toplanan Meclis Genel Kurulu, çalışmalarını 14.30 sıralarında tamamladı. Oturumda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

– Şahali: “Yürürlükteki mevzuata karşı hoyrat bir tavır içindesiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Erkut Şahali ise “Yasaların Yası” konulu güncel konuşma yaptı.

Son iki yıldır yasalara uymamanın seçenek olduğunu ve bunun sıradanlaştığını ifade eden Şahali, Anayasa’daki “laiklik” maddesine işaret ederek, ülkede laik olmayan tutumlar sergileyen bir bürokratın mesai saatleri içinde dini eğitimi normalleştiren beyanlar vermesini ve görevine devam etmesini ve eleştirdi.

Hükümeti yarattığı ve üstesinden gelemediği tüm sorunlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni mazeret göstermekle suçlayan Şahali, “Tüm sorunları çözmesi gereken olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni gösterecekseniz, size ne hacet?” diye sordu.

Akaryakıt temini konusunda da eleştirilerde bulunan Erkut Şahali, kendi bakanlığı döneminde mevzuat gereği yüzde 3 kükürtlü akaryakıtın yasakladığını anımsattı. “Sizin yaptığının aksine yürürlükteki mevzuatın gereğini yerine getirmiştim” diyen Şahali, hükümeti yürürlükteki mevzuata karşı “hoyrat” bir tavır içinde olmakla suçladı ve yürütülen tüm yasal çalışmaların da “özensiz” olduğunu söyledi.

Şahali, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Binası Yerleşkesi inşaatından da bahsederek, bu konuda da mevzuata uyulmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Şahali, yerleşke ile ilgili olarak “Bu inşaat kamuoyundaki tüm tepkiye rağmen madem ki yapılacaktı, mevzuata uygun yapılmasının size ne zararı vardı? Bu ülkede bir saray ve meclis inşaatının yakışıksızlığını geçiyorum…” dedi.

– Arıklı: “Anayasayı sadece biz değil, sizler de çiğnediniz”

CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye yanıt vermek için kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Şahali’nin kendi dünyasından olaylara baktığını söyledi.

Şahali’nin hükümetin yasaları çiğnediği yönündeki suçlamasına Arıklı, “Bu ülkede sadece yasaların değil Anayasa’nın da yası var. Sadece yasalar değil Anayasa da çiğneniyor. Bunu sadece biz değil, sizler de çiğnediniz” yanıtını verdi.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinin 1996 yılında yapılabileceğini ancak Kıb-Tek’in eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Akim’in buna karşı çıktığını anlatan Arıklı, CTP’yi istemediği şeyleri kılıfına uydurmakla suçladı.

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Binası Yerleşkesi ile ilgili eleştirilerine ise Arıklı, bunun Lefkoşa’ya armağan edilecek yüzlerce metrekarelik, 3.8 milyar TL’lik bir proje olduğunu belirtti ve “Israrla karşı çıkıyorsunuz, yapmayın bunu. Belediye başkanına baskı yapıyorsunuz ‘git mühürle’ diye. Elinize ne geçecek? Siz eleştirmeye devam edin biz doğru bildiğimiz yoldan gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu. İnşaatın izinsiz olduğu eleştirilerine yönelik ise Arıklı, Fasıl 96’nın kamuya bazı muafiyetler sağladığı yanıtını verdi.

-Şahali: “Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun başındaki kişi denetlenmesi gereken bir tavır sergiliyor”

Arıklı’nın konuşmasının ardından yeniden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Fasıl 96’da kamuya harçlar konusunda muafiyetler verildiğini söyledi.

2010 yılında Türkiye’den boru ile su getirilmesi gündeme geldiğinde bunun bir hediye gibi gösterildiğini ancak suyun Türkiye’den ihraç edildiğini kaydeden Şahali, “Olması gereken de budur, şikayet etmiyorum” dedi.

Bir bürokratın laik olmayan tutumlar sergilediği konusuna yeniden değinen Şahali, “Anayasayı, evet ağlatıyorsunuz… Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun başındaki kişi, denetlenmesi gereken bir tavır sergiliyor ve ifşa olmuş. Hükümet de buna sessiz kalıyor” dedi.

-Arıklı: “Neden hiç işe gitmemelerini sorun etmezken, sizin deyiminizle vaaz dinlemeye gitmeleri size dert oluyor?”

Yerinden söz alarak Şahali’ye yanıt veren Arıklı ise, memurların tüm yaptırım çabalarına rağmen mesai saatlerine uymadığını söyledi ve “Neden hiç işe gitmemelerini sorun etmezken, sizin deyiminizle vaaz dinlemeye gitmeleri size dert oluyor?” diye sordu.