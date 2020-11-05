Şahali: Yapma UBP! Bir kez olsun kendin karar ver

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, UBP’nin Kurultayının 10 ay erteleneceği iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Erkut Şahali, Kurultaya müdahale edildiğini iddia ederek UBP’nin alacağı kararları kendisinin vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Şahali^’nin açıklaması şöyle:

Yapma UBP!

Bir kez olsun kendin karar ver.

Kendini düşünmeden, halkın dertlerini hesaba kat ve öyle bak memlekete.

Kendini de, size inananları da küçültme artık daha fazla, yeter!

Bunca patinaj yeter bu memlekete…

YAZIK!