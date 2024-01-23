Şahali: Kamu İhale Yasası’na fesat karıştırıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

-Şahali

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Perişan Hale Getirilen Kamu İhale Yasası” konulu güncel konuşma yaptı.

Kamu ihalelerine fesat karıştırılmasıyla ilgili haberlerin zaman zaman dünya ve ülke kamuoyunda yer aldığını ifade eden Şahali, “İhale Yasası’na fesat karıştırmanın ise hükümetin marifeti olduğunu ve dünyada ilk kez görüldüğünü” savundu.

Sürecin 2020 yılındaki pandemi dönemi gerekçe gösterilerek başlatıldığını kaydeden Şahali, “dünyada pandeminin bittiğini ancak ülkede bunun hükümet eliyle devam ettirildiğini” söyledi.

“Toprak Ürünleri Kurumu’nda Kamu İhale Yasası’na uygun karar alınırsa bu bizim için sürpriz olacak. Son 4 yılda ihalesiz alım yapmayı usul haline getirmiş” diyen Şahali, “Kamu İhale Yasası ne işe yarar?” diye sordu.

“Hükümet, Kamu İhale Yasası’nı kamu kaynağını israf eden enstrüman gibi görüyor” diye konuşan Erkut Şahali, “İmajınız berbat, yerlerde sürünüyor” dedi. Şahali, Kıb-Tek’teki terfileri ise “evlere şenlik” olarak niteledi. “Kötü niyetli olduğunuzu düşünüyorum” diyen Erkut Şahali, “Toprak Ürünleri Kurumu’nda ihale düzenine bile uyulmadığını” ifade etti.

Kamu İhale Yasasının neden şeytanlaştırıldığını soran Şahali, “İhalesiz yaptıkları her işte bizi zarara uğratıyorlar… Sayıştay Başkanlığı, titre ve kendine gel” şeklinde konuştu.

“Kamu İhale Yasası tahtında açılan ihalelere de şaibe karıştırıldığını” belirten Şahali, “Biz, sizi eleştirmekten usandık ve utandık” dedi. Şahali, Kamu İhale Yasası’nın, değiştirilmesini veya yasaya uyulmasını istedi.