Sağlıkta örgütlü sendikalar eylem kararı aldı

Sağlıkta örgütlü sendikalar hükümetin eksikliklerin giderilmesiyle ilgili herhangi bir adım atılmaması nedeniyle 7 Temmuz 2020 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik ve ameliyathane hizmetlerinin durdurulması şeklinde eylem kararı aldı.

Açıklama şöyle:

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Sağlıkta örgütlü sendika yönetim kurulları olarak bugün yaptığımız toplantıda çeşitli kereler gündeme getirdiğimiz sorunlar ve son olarak 2 Temmuz 2020 tarihinde bir kez daha uyardığımız hükümetin eksikliklerin giderilmesiyle ilgili herhangi bir adım atılmaması nedeniyle 7 Temmuz 2020 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik ve ameliyathane hizmetlerinin durdurulması şeklinde eylem kararı alınmıştır.