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Sağlıkta örgütlü sendikalar eylem kararı aldı

6 Temmuz 2020
sağlıkta eylem

Sağlıkta örgütlü sendikalar hükümetin eksikliklerin giderilmesiyle ilgili herhangi bir adım atılmaması nedeniyle 7 Temmuz 2020 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik ve ameliyathane hizmetlerinin durdurulması şeklinde eylem kararı aldı.
Açıklama şöyle:

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Sağlıkta örgütlü sendika yönetim kurulları olarak bugün yaptığımız toplantıda çeşitli kereler gündeme getirdiğimiz sorunlar ve son olarak 2 Temmuz 2020 tarihinde bir kez daha uyardığımız hükümetin eksikliklerin giderilmesiyle ilgili herhangi bir adım atılmaması nedeniyle 7 Temmuz 2020 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik ve ameliyathane hizmetlerinin durdurulması şeklinde eylem kararı alınmıştır.
Acil servisler, yatan hastalar, onkoloji, talasemia, diyaliz ve 112 hızır servislerinde hizmetler devam edecektir.
Taleplerimiz
1. Tam teşekkülü ayrı bir pandemi hastanesinin hazırlanması
2. Pandemi hastanesinde hizmet verecek ekiplerin eğitiminin tamamlanması ve organizasyonunun sağlanması
3. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği tedavi protokollerinde bulunan etkinliği yüksek olan antiviral ilaçların nüfusa ve olası hasta sayısına göre yeterli miktarda alınması
4. Tüm sağlık çalışanları için yeterli kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması
5. Hastane yönetimlerinin ve sendikalarımızın pandemi hazırlığı açısından ilaç ve malzeme envanteri yönünden düzenli olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi
6. Covid-19 dışı başta yoğun bakım hastaları olmak üzere sağlık hizmetlerinin aksamaması ve dış merkezlere sevk gerekliliğinin ortadan kaldırılması için gerekli eksikliklerin giderilmesi
7. Bu düzenlemeler yapılana kadar yüksek riskli ülkelerden karantinasız girişlerin durdurulması
Hükümet tarafından kamu sağlık merkezlerinde gereken iyileştirmeler yapılmadığı takdirde eylemlilik sürecimiz artırılacaktır.
7 Temmuz 2020 Salı günü saat 10.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde eylem kararı ile ilgili basın açıklaması yapılacaktır.
Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ)
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES)
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)
KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ)


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