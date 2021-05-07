Sağlıksız koşullarda 448 kilo kaçak et ele geçirildi

Girne’de polis operasyonu sonucu M.A.E. (E-42) ve B.M.(E-39)’nin tasarrufunda Güney Kıbrıs’tan alınan ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen toplam 448 kg büyük baş hayvan eti ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Girne’de Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.A.E. (E-42) ve B.M.(E-39)’nin tasarrufunda GKRY Bölgesinden alınan ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen toplam 448 kg büyük baş hayvan eti ele geçirilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.