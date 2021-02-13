Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılamaları devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılarının dün yapılmaya başlandığını, bugün ve yarın da devam edeceğini bildirdi.
İkinci doz aşı yaptıracak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde, belirtilen merkezlere gitmeleri istendi.
İlk doz aşılarını Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi’nde yaptıranların ikinci doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracakları ifade edilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde pazartesi günkü aşılamanın saat 13.00’te başlayacağı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılarının dün yapılmaya başlandığını, bugün ve yarın da devam edeceğini bildirdi.