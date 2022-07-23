Sağlık Bakanlığı’ndan kazada yaralanan bir kişiyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, trafik kazasında yaralanan bir kişinin, sigortası olmadığı için ameliyat edilmediği iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, geçirdiği trafik kazası sonucu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişiye, sigortası olmadığı gerekçesiyle ameliyat yapılmadığı ve kendisine sahip çıkılmadığı iddialarının doğru olmadığı; ameliyatının, yapılan konsültasyonda yüksek risk belirlenmesi üzerine salı gününe ertelendiği ancak hastanın kurallara uymayarak kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yatırılan hasta göğüs kafesinde kırıklar, karın ve göğüs kafesi arasında kanama odağı olması üzerine öncelikle kanama açısından göğüs cerrahisi ve genel cerrahi tarafindan takip edilmiş ve hastanın stabil hale getirilmesi sonrası 19.07.2022 tarihinde sol üst bacak ameliyatı amacıyla ortopedi servisine gönderilmiştir. Hastanın 22.07.2022 tarihine planlanan ameliyati, ameliyat öncesi istenen göğüs konsültasyonu yüksek riskli gelmesi ve akciğerlere yönelik tedavi başlanması ve 3 gün sonra, hastanın kendi sağlığı için kontrol önerilmesi üzerine Salı gününe ertelenmiştir.

Buradaki amaç hastanın ameliyat öncesi tüm risklerini azaltarak ameliyata hazırlanmasıdır. Ancak hasta kendi sağlığı için doktorlarımızın tüm uyarılarına rağmen ameliyat öncesinde uyması gereken bir takım kurallara uymamış, kendi isteğiyle hastaneden ayrılmıştır.”