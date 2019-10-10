Sağlık Bakanlığı’ndan grip aşılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, grip aşısı konusunda gerekli tüm adımların atılmış olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gecikme yaşanmadığı belirtilerek, grip aşısının Ekim ayının sonuna doğru Kasım başında yapılabileceği kaydedildi.Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, ülkeye ilaç ve aşı ihtiyaçlarının Türkiye üzerinden temin edildiği ve bu yılki grip aşılarının henüz Türkiye’ye ithal edilmediği belirtildi.

Aşılar geldikten sonra analizlerinin yapılacağı ve sonra piyasaya dağıtılacağı kaydedilen açıklamada, aşıların ülkemize 18 Ekim tarihinde gelmesinin beklendiği ifade edildi

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle; Sağlık Bakanlığı, son günlerde basında yer alan grip aşıları konusunda çıkan haberler ve bu aşıları yaptırması gerekli görülen risk guruplarında yersiz bir endişe oluşmaması adına açıklama yapma ve kamuoyunu aydınlatma gereği duymuştur.

Sağlık Bakanlığı grip aşısı konusunda gerekli tüm adımları atmıştır. Aşının talebi konusunda bir gecikme yaşanmamış, aynı zamanda grip aşısı ekim ayının sonuna doğru kasım başında yapılabilmektedir.

Ülkemize ilaç ve aşı ihtiyaçları Türkiye üzerinden temin edilmektedir. Bu yılki grip aşıları da henüz Türkiye’ye ithal edilmemiştir.Aşılar geldikten sonra analizleri yapılacak ve sonra piyasaya dağıtılacaktır.İlgili firmanın ithalatının yarın gerçekleşmesi beklenmektedir. Aşıların Türkiye’ye ithalatına müteakip 15 Ekim tarihinde Türkiye içerisinde dağıtımı başlayacak olup, ülkemize de18 Ekim tarihinde intikali beklenmektedir. Her sene risk gurubundaki hastaların aşılandığı gibi bu sene de risk gurubundaki hastalar aşılanacaktır.

Kamuoyuna Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı birimininde, kış dönemi öncesi, özellikle risk grubunda bulunan kişilerin grip aşısı yaptırması önerisinde bulunduğunu, grip aşısının prensipte, 6 aylık ve üzeri yaş grubundan yaptırmak isteyen herkese yıllık olarak kasım ayında uygulandığını söylediğini hatırlatmak isteriz.

Halkımız rahat olsun, Sağlık Bakanlığı grip aşısı ve sağlıkla ilgilitümkonularda gerekli adımları atmıştır. Aşı konusunda bir gecikme yaşanmamış, grip aşısı ekim ayının sonuna doğru kasım başında yapılabilmektedir.