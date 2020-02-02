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Sağlık Bakanlığı koronavirüs hakkında basın açıklaması yaptı

3 Şubat 2020

Sağlık Bakanlığı koronavirüs hakkında basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sağlık bakanlığımız gerekli görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Bugün sosyal medyada yer alan “Çatalköy’de bir evde kiracı olarak ikamet etmekte olan 3 Çin vatandaşından birininkorona virüs şüphesiyle YDÜ Girne Hastanesi’ne kaldırıldığı”na yönelik yazılanların gerçekle alakası yoktur.

Sağlık Bakanlığı, olayın üzerine giderek derhal gerekli araştırmaları yapmış ve Dr. Suat Günsel Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı’ndan hasta ile ilgili gerekli bilgileri almıştır.

Söz konusu hastanın ülkemizde 1.5 aydır bulunduğu ve düşerek kafa travması ile hastaneye başvurduğu, çekilen tomografide beyin kanaması geçirdiğinin saptandığı, herhangi bir gribal enfeksiyonu bulunmadığı, gerekli tahlillerin yapıldığı ve sonuçların negatif çıktığı bilgisi edinilmiştir”.



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