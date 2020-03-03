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Sağlık Bakanlığı, Irak, Güney Kore ve İtalya’dan KKTC’ye yolcu girişini yasakladı

3 Mart 2020
KKTC sağlık bakanlığı

Corona salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında salgının yoğun olarak görüldüğü bazı yüksek riskli ülkelerden ülkemize uçuş kısıtlamaları kararı alınmıştır.

Buna göre 28 Şubat 2020’den itibaren İran ve Çin’den ve 29 Şubat’tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya’dan adamıza yolcu kabul edilmemektedir.

KKTC vatandaşları bu kısıtlamanın dışında olup onlar ile ilgili uygulama ise şöyle olacaktır: Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin’den ülkeye gelecek KKTC vatandaşları Türkiye’de yolcu bilgi formu dolduracaklar ve sağlık kontrolünden geçirileceklerdir.

Bu değerlendirme sonucunda riskli bulunanlar Türkiye’de 14 gün süre ile karantinaya alınabilirler. Şu anda bu ülkelerde olan Vatandaşlarımızın bu durumu bilerek hareket etmesi Bu ülkelere gitmeyi düşünen halkımızın ise çok gerekli olmadıkça ziyaretlerini ertelemeleri önemle rica olunur.




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