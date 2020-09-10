Sağlık Bakanlığı Girne’de ücretsiz PCR uygulaması yapacak

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacağı belirtildi. Yarın 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda tüm vatandaşlar bu hizmetten yararlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaşımı:

11 eylül cuma 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacaktır.

Girne bölgesinde kalabalık bazı eğlence yerlerine gidenler arasında pozitif vakalara rastlanmış olup, özellikle son 14 gün içerisinde bu mekanlara gidenler de limanda kurulacak sağlık kabinlerine gelerek ücretsiz PCR uygulamasından yararlanabilirler.

Girne bölgesindeki tüm vatandaşlarımız yukarıda belirtilen saatlerde ücretsiz PCR testlerini yapabilirler.