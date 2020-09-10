Kıbrıs

Sağlık Bakanlığı Girne’de ücretsiz PCR uygulaması yapacak

10 Eylül 2020
Sağlık Bakanlığı, ücretsiz PCR testi , Girne, Girne Turizm Limanı,

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacağı belirtildi. Yarın 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda tüm vatandaşlar bu hizmetten yararlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaşımı:

11 eylül cuma 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacaktır.

Girne bölgesinde kalabalık bazı eğlence yerlerine gidenler arasında pozitif vakalara rastlanmış olup, özellikle son 14 gün içerisinde bu mekanlara gidenler de limanda kurulacak sağlık kabinlerine gelerek ücretsiz PCR uygulamasından yararlanabilirler.

Girne bölgesindeki tüm vatandaşlarımız yukarıda belirtilen saatlerde ücretsiz PCR testlerini yapabilirler.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of KKTC’de son 9 günde 163 vaka

KKTC’de son 9 günde 163 vaka

10 Eylül 2020
Photo of EÖP: Panik yapmayın, kurallara uyun!

EÖP: Panik yapmayın, kurallara uyun!

10 Eylül 2020
Photo of Tıltay yaşamını yitirdi

Tıltay yaşamını yitirdi

10 Eylül 2020
Photo of İsmet Kotak’ın anma etkinliği bu yıl yapılmayacak

İsmet Kotak’ın anma etkinliği bu yıl yapılmayacak

10 Eylül 2020
Photo of Önce dövdüler sonra bıçakladılar

Önce dövdüler sonra bıçakladılar

10 Eylül 2020
Photo of Kız arkadaşının burnunu kırdı

Kız arkadaşının burnunu kırdı

10 Eylül 2020
Photo of Sarpten: Online eğitime bakanlığın tek bir katkısı yok

Sarpten: Online eğitime bakanlığın tek bir katkısı yok

10 Eylül 2020
Photo of 3 sendika örgütlü oldukları iş yerlerinde grev yapıyor

3 sendika örgütlü oldukları iş yerlerinde grev yapıyor

10 Eylül 2020
Photo of Pilli: Biz kararlıyız, vakaları düşüreceğiz

Pilli: Biz kararlıyız, vakaları düşüreceğiz

9 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı

Pilli: Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı

9 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı