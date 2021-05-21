Sağlık Bakanlığı alınan kararları yazılı olarak açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları yazılı olarak açıkladı
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.
24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için “saat:23:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.
24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10:00-22:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir. Marketler 07:00-22:00 saatleri arasında açık olacaktır.
HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (18.05.2021)
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
11.05.2021
18.05.2021
Değişim
Toplam vaka sayısı
287
209
-27,18%
Yerel vaka sayısı
199
157
-21,11%
Karantinada pozitifleşen
74
36
-51,35%
Yurtdışı vaka
14
16
14,29%
100.000 de vaka sayısı
75,13
54,71
-27,18%
100.000 de yerel vaka sayısı
51,98
41,00
-21,12%
Test sayısı
58.653
49.212
-16,10%
Test pozitiflik oranı
0,49%
0,42%
-14,29%
Hastanede tedavi gören
43
26
-39,53%
Yoğun bakımda tedavi gören
2
1
-50,00%
Yoğun bakım oranı
0,39%
0,27%
-30,77%
Aktif Vaka Sayısı
511
365
-28,57%
İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI
11.05.2021
18.05.2021
Değişim
KKTC GENELİ
10,71
7,8
-27,17%
LEFKOŞA
15,8
11,3
-28,48%
GAZİMAĞUSA
6,4
5,4
-15,63%
GİRNE
11,9
7,1
-40,34%
İSKELE
3,5
3,0
-14,29%
GÜZELYURT
2,4
1,8
-25,00%
LEFKE
0
0,0
0,00%
KAPALI OLAN YERLER;
-Sinema salonları, nişan-düğün salonları(kapalı alan), casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar.
Not: Vaka sayılarına göre Sinema salonları ve kapalı çocuk oyun alanları 03.06.2021 tarihinde açılacaktır; Bar ve clublar 03.062021 tarihinde açılacaktırr; Kapalı oyun salonları ve casinolar 10.06.2021 tarihinde açılacaktır
AÇIK OLAN YERLERDE KURALLAR;
Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzeni ile hizmet vereklerdir.
İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.
Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.
Tedarik zinciri ile ilgili tüm işlemler 08:00-21:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Covid-19 testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir.
Açık olan sektörler, bağlı oldukları birlikler İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.
İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
Doğum günleri açık alanlarda pandemi kuralları gözetilerek yapılabilecektir.
Mevlitler açık alanlarda pandemi kuralı gözetilerek yapılabilecektir.
KARARLAR
Sınır Geçiş Kriterleri (Ada Dışı)
Son 7 günde 100,000 de vaka sayısı .
AŞILI
AŞISIZ
UÇUŞ ÖNCESİ
KARANTİNA – TEST
UÇUŞ ÖNCESİ
KARANTİNA-TEST
175< (Kırmızı)
Son 72 saatte PCR
10 gün karantina sonrası PCR testi
Son 72 saatte PCR
10 gün karantina sonrası PCR testi
174-70 (Turuncu)
Son 72 saatte PCR
Karantinasız giriş, gelişinden itibaren 72-96 saati arasında PCR testi
Son 72 saatte PCR
10 gün karantina sonrası PCR testi
8-69 (Sarı)
Son 72 saatte PCR
Karantinasız giriş, gelişinden itibaren 72 saatte PCR testi
Son 72 saatte PCR
7 gün karantina sonrası PCR testi
<7 (Yeşil)
Test zorunluluğu yok (aşılı)
Karantinasız giriş, test zorunluluğu yok
Son 72 saatte PCR
Karantinasız giriş
SINIR GEÇİŞ KRİTERLERİ ( ADA İÇİ )
Son 7 günde 100,000 de vaka sayısı.
ZORUNLU ( İKAMET, ÖĞRENCİ,İŞ)
SAĞLIK
KEYFİ
175< (Kırmızı)
Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi
Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi.
KAPALI
174-70 (Turuncu)
Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi.
Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi.
Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi.
8-69 (Sarı)
Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi.
Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi
Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi
<7 (Yeşil)
Test zorunluluğu yok.
Test zorunluluğu yok.
Test zorunluluğu yok.
Not:
Ülke renkleri haftalık olarak komitemiz tarafından güncellenecektir. Tabloda belirtilen ülke risk seviyeleri (renkler), adamıza gelişlerde transit olarak gelecek yolcular için uygulanacaktır.
İlgili ülkenin test pozitif oranı %4’ün üzerinde olması halinde bir üst risk seviyesinde değerlendirilecektir.
Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.
-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,
– Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,
– Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,
-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi
-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.
Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir. Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır.
Güney Kıbrıs’tan ülkemize transferlerde ise son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçları ibraz edilerek sınır polisinin bilgisi dahilinde getirilen yolcular belirlenen karantina otellerine taşınacaktır.
Ayrıca T-izinli taksiler kargo ile ilgili evrağı göstermek koşuluyla son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri kaydıyla ülkemizden Güney Kıbrıs’a veya Güney Kıbrıs’tan ülkemize kargo teslimatı yapabilirler.
Ayrıca şoförler yukarıda belirtilen kurallar kapsamında hazırlanan taahhüt formları imzalayacaklardır. Belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde şoförlere yeniden geçiş izni verilmeyecektir.