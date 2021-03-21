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Sağlık Bakanlığı: 5 hemşiremizin PCR test sonuçları pozitif

21 Mart 2021
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KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Pandemi Hastanesi’nde görev yapan 4 hemşire ve Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 1 hemşirenin PCR testlerinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlığın paylaşımı:

Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde görev yapan 4 hemşiremiz ve Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 1 hemşiremizin PCR testleri pozitif çıkmıştır.  Hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına geniş bir tarama yapılmaktadır ve pozitif çıkan hemşirelerin temaslı takibi yapılmıştır.  Pozitif çıkan hemşireler ve temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alınan hemşirelerin yerine personel görevlendirilmiş olup,  gerekli tüm önlemler alınmıştır.





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21 Mart 2021




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