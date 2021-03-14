Sağlık Bakanlığı: 15’i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanlığı yaptığı paylaşımda son 24 saatte yapılan test sayısı 4198 olup, 15’i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.
11 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Değirmenlik-1 / Dilekkaya – 3 / Yenikent-3 / Sulariçi-3/ Kumsal-1
Girne
Girne Merkez- 3
Güzelyurt
Bostancı-1
14 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4198
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:5
Yerel Vaka Sayısı: 15
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 626. 289
Toplam Vaka Sayısı: 3818
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3431
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 363
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 299
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2