KıbrısManşet

Sağlık Bakanlığı: 15’i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi

14 Mart 2021
KKTC Sağlık Bakanlığı





KKTC Sağlık Bakanlığı yaptığı paylaşımda son 24 saatte yapılan test sayısı 4198 olup, 15’i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.

11 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Değirmenlik-1 / Dilekkaya – 3 / Yenikent-3  / Sulariçi-3/ Kumsal-1

Girne
Girne Merkez- 3

Güzelyurt

Bostancı-1

14 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4198

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:5

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 626. 289

Toplam Vaka Sayısı: 3818

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3431

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 363

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 299

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2





Etiketler
14 Mart 2021


Başa dön tuşu