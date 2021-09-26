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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 3. Doz aşı rakamlarını açıkladı

26 Eylül 2021
sağlık bakanı ünal üstel





Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, 3. Doz aşı rakamları ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı ücretsiz antijen ve laboratuvar test merkezlerini açıkladı.

Bakan Üstel’in açıklamaları şöyle;



” Mart 2020 tarihinden bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid -19 ile mücadele çeşitli önlemlerle sürdürülmektedir.

Son yılların küresel felaketi olarak kabul edilen bu süreci aşı ve tedbirlerle aşmaktan başka seçenek olmadığı tüm bilim insanlarının ortak görüşüdür.

Sağlık Bakanlığı olarak her yeni gün aşı stoklarımızı ve aşı merkezlerimizi artırarak halkımızın aşı olmasına yardımcı olmaktayız.

Ülkemizde şu ana kadar Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 450.297 Adet
1 Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 227.155 Adet (% 59.47)
2 Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 223.142 Adet (% 58.41)
3. doz yapılan kişi sayısı : 40.909’dur.

Unutmayalım ki salgınla mücadele gücümüzü başta aşı olmakla korumaktayız. Aynı zamanda yeni eğitim dönemine girdiğimiz bu günlerde antijen testi yapan laboratuvar ve merkezleri de her geçen gün artırmaktayız.

Okullar için öğrencilerin haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın  herhangi bir günü yaptırabiliceklerini hatırlatmak istiyorum. Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezler çalışma saatleri ile ekte yer almaktadır.

 

                                SAĞLIK BAKANLIĞI                           ÜCRETSİZ ANTİJEN LABORATUVAR ve MERKEZLERİ
#Laboratuvar İsmiBÖLGEANTİJEN / PCR
LEFKOŞA
1Arıtkan Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
2Biogram Lab.LEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
3Cyprus Life Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
4Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.LEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
5Etik Tıbbi  Tahlil Lab.LEFKOŞAANTİJEN08:00-20:00Hergün
6Ereş Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
7Yöntem Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-17:00   09:00-17:00Cumartesi         Pazar
8Mikrolab Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00    09:00-14:00Cumartesi            Pazar
9Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)LEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
10Nis Tıp MerkeziLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta içi08:00-17:00 09:00-17:00Cumartesi Pazar
11Referans Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
12Simya LabLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-14:00 09:00-15:00Cumartesi         Pazar
13Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )LEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hergün09:00-22:00Cumartesi Pazar
14Ulun Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
15Uzman Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-20:00       09:00-20:00Cumartesi            Pazar
16Vedat Özünlü LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
17Yenikent  Flora Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
18Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Her gün
19Elite hospital tıbbi tahlil lab.LEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00  08:00-20:00Cumartesi         Pazar
20M.Analiz Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
21Yakın Doğu Üniversitesi HastanesiLEFKOŞAANTİJENYedi / Yirmi Dört
22DEGIRMENLIK BELEDIYESILEFKOŞAANTİJEN09-12:00 13:00-15:30Pazartesi/Çarşamba/Cuma
23GONYELI BELEDIYESILEFKOŞAANTİJEN08:00-12:00Pazartesi/Çarşamba/Cuma
24LEFKOŞA FUAR ALANILEFKOŞAANTİJEN08:00-16:00Hafta Boyunca
25KOLAN HASTANESİLEFKOŞAANTİJENYedi / Yirmi Dört
GAZİMAĞUSA
25Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)GAZİMAĞUSAANTİJENYedi / Yirmi Dört
26Lancet Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
27Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa)GAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-18:30Hafta Boyunca
28Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
29Mağusa Yaşam hastanesiGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
30Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)GAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-18:00Hafta Boyunca
31Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
32Maraş LaboratuvarıGAZİMAĞUSAANTİJEN09:00-17:00Hafta İçi09:00-17:00Pazar
33YDÜ – Gazimağusa DispanseriGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-20:00Hafta Boyunca
34GAZIMAĞUSA BELEDİYESİGAZİMAĞUSAANTİJEN08:00-16:00Hafta İçi08:00-14:00Cumartesi
35YENIBOĞAZİÇİ BELEDİYESİGAZİMAĞUSAANTİJEN08:30-17:30Hafta İçi
36TATLISU BELEDIYESIGAZİMAĞUSAANTİJEN08:30-15:30Hafta İçi
37GECITKALE BELEDİYESIGAZİMAĞUSAANTİJEN08:30-12:00Hafta İçi
38MARAS SAGLIK MERKEZIGAZİMAĞUSAANTİJEN09:00-12:00Hafta İçi
39BEYARMUDU BELEDIYESIGAZİMAĞUSAANTİJEN14:00-18:00Hafta İçi
40MEHMETÇİK BELEDiYESİGAZİMAĞUSAANTİJEN09:00-12:00Pazartesi/Çarşamba/Cuma13:00-15:30Salı,Perşembe
41
GİRNE
42British Medical LabGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
43Lamel Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
44Özel Girne Hastanesi Mucize Tıp LTD.GİRNEANTİJENYedi / Yirmi Dört
45Tanı Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00  09:00-17:00Cumartesi         Pazar
46Unilab Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-17:00       09:00-17:00Cumartesi            Pazar
47Vita Lab Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
48Kyrenia Med. Lab.GİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
49Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarıGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00Cumartesi
50Duo LabGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi08:00-13:00      09:00 -14:00Cumartesi         Pazar
51Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi HastanesiGİRNEANTİJENYedi / Yirmi Dört
52ALSANCAK BELEDIYESIGİRNEANTİJEN08:00-17:00Hafta İçi
53 ÖZYALÇIN TEST MERKEZİGİRNEANTİJEN08:00-16:00Hafta Boyunca
54KOLAN HASTANESİGİRNEANTİJENYedi / Yirmi Dört





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26 Eylül 2021


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