Sağlık Bakanı Ali Pilli’den kapanmayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu.

Pilli programda yaptığı açıklamada ‘Kapanıyoruz demedim son zamanlarda yerel vakalarda artış var. Biz burada tedbirlerimizi almamız gerektiğini söylüyoruz.

Biz bu bulaşın daha ileriye gitmemesi için çalışıyoruz. Bu salgında önemli olan herkesin bireysel tedbirlere özen gösterilmesi ama maalesef kimse tedbirlere yeterli önemi göstermiyor. Halkımızın sağlığı için her türlü tedbiri almaya hazırız.

Sağlığı ön planda tuttuk. Ekonomiyi de aynı oranda götürmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri almazsak başaramayız. Güney Kıbrıs’ın sağlık alt yapısı çökmüş durumda’ dedi