Sağanak yağış ve dolu etkili oluyor

KKTC güne yağmurla başladı. Yağışlı hava gün boyu ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Troodos’ta yoğun kar yağışı yaşanırken Göçeri’de de dolu yağışı etkili oldu.

Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji dairesi raporuna göre bugün havanın Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Rapora göre en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

10 Nisan (Ct) : Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu ,

11 Nisan (Pz) : P arçalı bulutlu ,

12 Nisan (Pt ) : P arçalı ve az bulutlu ,

13 Nisan (Sa) : Açık ve az bulutlu ,

14 Nisan (Ça) : Açık ve az bulutlu ,

15 Nisan (Pş ) : Açık ve az bulutl u,

16 Nisan (Cu ) : Açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir .

En yüksek hava sıcaklığı : İç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi

beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise kuvvetli ve fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.