Sadettin Saran, Süper Lig’in yayın haklarını almak istiyor

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, Spor Toto Süper Lig’in yayın haklarını alma niyeti içinde olduklarını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Saran, karar vermeden önce şartnameye bakacaklarını dile getirdi.

“NİYETİMİZ VAR”

Uçankuş TV’ye konuşan Saran, Süper Lig yayın hakları ihalesiyle ilgili verdiği demeçte yeşil ışık yaktı. Sadettin Saran, “Süper Lig’i almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıtta, ”Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. Türkiye dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz. Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu. Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız” şeklinde konuştu.