Rıfkı: Sporcular ödüllendirilmeli

Sporcular Yazı Dizisi’ndeki 56’ıncı konuğumuz basketbolcu ve aynı zamanda diş doktoru olan Mustafa Rıfkı.

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’nde bugünkü konuğumuz basketbolcu ve aynı zamanda diş doktorluğu yapan Mustafa Rıfkı oluyor. Mustafa Rıfkı sorularımıza şu yanıtları verdi:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

Covid 19 döneminde bazı federasyonlar kendi imkanları ve ilişkileri sonucu az sayıda organizasyon yapabilmiştir. Açıkçası böyle bir döneme kimse hazırlıklı değildi. Bizim bu dönemde Sağlık Bakanlığı ve Basketbol Federasyonunun çok büyük uğraşları sonucu turnuvayı oynayabilmemiz bile büyük başarıydı.

2-Bağlı olduğun federasyonun Covid-19 dönemini yaşadığımız 2020 yılındaki çalışmasını veya çalışma yapmamışsa yapmamasını nasıl buluyorsun?

Bu dönemde Basketbol Federasyonu’nu çok başarılı buldum. Alınan önlemler sayesinde bu şartlar altında çok iyi bir turnuva düzenlediler.

3-Federasyonun antrenman, maç veya lig organizasyonu hakkında sana göre yapması gereken düzenlemeler var mı? Varsa nelerdir?

Federasyonun kulüp ve oyuncu sayısını altyapılardan itibaren artırıp daha çok maç yaptırma cabası içerisinde olması gerekir. Bunun bilincinde olduklarını biliyorum.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Basketbol bazında 2 kulüp dışında maddi açıdan bir olanak sağlayabilen takım yok. Büyük erkek liginde oynayan bütün takımların, bütün oyuncularının en ortak yanları basketbol sevgisi sanırım. O yüzden basketbol için bu soruya çok klişe bir cevap verip dış temas, oyuncuya verilecek maddi olanak veya profesyonelliği artırma demeden önce, ülkenin içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak basketbolda takım ve oyuncu sayısını artırmamız gerekli.

Altyapıdan itibaren bir oyuncuya vereceğiniz en önemli şeyin basketbol sevgisi olduğunu kanaatindeyim. Burada en önemli parçanın da koçlar olduğunu düşünürüm. Daha fazla iyi koç, daha çok iyi oyuncu ve daha rekabetçi oyun demek..

Güzel maçın, iyi rekabetin olduğu yerde alınacak sponsorluklar ve katkılar ile takımlar oyuncuları için olanakları artırabileceklerdir.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl buluyorsun?

Bundan önceki dönemlerde de bu dönemde olduğu gibi maalesef gerek maddi gerekse salon, tesis gibi altyapı yatırımlarının çok az olduğunu düşünürüm.

6-Devletin spor federasyonlarına veya başarılı sporculara yönelik yaklaşımı sence nasıldır? Nasıl olmalıdır?

Az sayıdaki profesyonel ve başarılı sporcuların KKTC’nin tanıtımında etkili olacakları unutulmamalıdır. Bu nedenle bu sporcuların daha çok desteklenerek ödüllendirilmeleri gerekir.