Saçların Daha Dolgun ve Bakımlı Görünmesi İçin Öneriler

Özellikle bayanlar için saçların görünümü çok önemlidir. Bakımlı ve dolgun görünen saçlar kadının güzelliğine güzellik katar. Güzelliğin en önemli unsurlarından biri olan saçların görünümü yüzün ifadesine yansır. Saçların daha dolgun ve bakımlı bir görünüm kazanması için öncelikle saç bakımının nasıl yapıldığı önemlidir. Saç bakımında kullanılan ürünlerin doğru seçimi daha bakımlı saçlara sahip olmanın ilk şartıdır diyebiliriz. Saçların yıkandığı şampuan ve saç kremi seçimi saç bakımında ilk adımdır. Şampuan seçerken amonyum loril sülfat içeren şampuanlardan uzak durmak gerekir. Bu madde saç diplerinin kurumasına ve saçların sönük ve bakımsız görünmesine sebep olur. Saç kreminizi argan yağı gibi doğal özler içeren ve saçınızı yumuşatırken bakım yapan tarzda seçerseniz saçlarınızı yıkarken bakım yapmaya başlamış olursunuz. Saç kremleri yoğun saç sökülmesine sebep olacağından mümkün oldukça saç kremini yalnızca saç uçlarına sürmeye dikkat edin. Saç diplerinize sürdüğünüz saç kremi saç dökülmesi sebebi olacaktır. Doğru şampuan seçimi ve saç kremi ile saçlarınızı temizlemek saç bakımının ilk adımıdır.

Dolgun Saçlar İçin Kullanılacak Bakım Ürünleri

Dolgun saçlara sahip olmak için saçlarınıza iyi bir bakım uygulamanız gerekir. Bakımlı saçlar dolgun ve parlak göz alıcı bir güzelliğe sahip olacaktır. Saçlarınıza yapacağınız bakımın ilk adımının doğal özelliklerde uygun şampuan ve saç kremi kullanımı olduğunu açıkladıktan sonra saçınızın görünümü için kullanacağınız köpük, jöle, sprey, kuru şampuan gibi bakım ürünlerine gelelim. Kullanacağınız bu ürünleri seçerken mümkün oldukça daha doğal içerikli ve bitki özlü ürünleri tercih etmelisiniz. Ürünlerinizi doğru bir şekilde seçtikten sonra kullanım şeklinizde önemlidir. Köpüğü saça şekil vermek için kullanacağınızda çok ince olmayan bir tarak ile kullanmalısınız.

Tarağa süreceğiniz köpüğü tarayarak saça yedirebilirsiniz. Kullanmadan önce saçınızı hafif nemlendirmeniz saçın yıpranmaması için iyi olacaktır. Yine jöle ve şekillendirici kullanacağınızda da tamamen kuru saça değil de hafif nemli saça uygulamanız hem daha iyi şekil almasını sağlar hem de saçınız yıpranmaz. Kuru şampuanı saçınıza gece sürüp yatarsanız sabaha çok daha dolgun saçlarınız olduğunu göreceksiniz. Bakım ürünlerini saçsınıza kullanırken yalnızca o an için saça güzel görünüm vermesini düşünmek yerine bu ürün saçıma zarar verir mi diye düşünmeniz iyi olur. Zira bir günlük saçın dolgun görünmesini sağlarken saçınıza zarar verirseniz sonraki günlerde şekil vermeniz daha da zorlaşabilir. Saçlarınızı yıpratmayan ürünler kullanmanız saçınızın her zaman dolgun ve bakımlı görünmesini sağlar.

Dolgun Saçlar İçin Kuaför Uygulamalarına Dikkat Edin

Dolgun ve bakımlı saçlar için saçınıza yapılacak her işlemi dikkatli ve bilinçli yaptırtmalısınız. Saçlarınızda sık değişiklik yapmak saçı oldukça çok yıpratır. Saç renginizi çok sık değiştiriyorsanız sıkça oryal kullanıyorsunuz demektir. Kuaförlerde kullanılan ürünlerin saç için en tehlikelisi olan oryal saçı çok fazla yıpratır ve dökülmesine sebebiyet verebilir. Bu durum saçın zamanla dolgun ve parlak görünümünü yitirmesine sebep olur. Mümkün oldukça saçınızda oryal kullanımını azaltın. Aynı zamanda saç dökülmesine iyi gelen yağlardan faydalanarak saçlarınızın yıpranmasını en aza indirgeyebilirsiniz.

Saç renginize uyumlu bir renkte ara ara atılan farklı bir renk saçınızın daha dolgun görünmesini sağlayacaktır. Bu şekilde ara balyaj yaptırtarak bu şekilde hem farklı bir tarz yaratıp hem de saçınızın dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz. Bir de sık kuaföre gidip fön çektirmekte saçınızın daha çabuk yıpranmasına, saç diplerinizin kurumasına ve saçlarınızın dolgunluğunu yitirmesine sebep olacaktır. Saçlarınızı düzleştirmek yerine doğal dalgasına şekil vererek kullanmak saçınızın yıpranmasını önlerken daha dolgun ve bakımlı görünmesini de sağlayacaktır. Bir diğer konu ise kuaförünüzü iyi seçmelisiniz. Güvenmediğiniz kuaför salonlarında saçınızın yıkanması ve farklı ürünler sürülmesi tehlikeli durumlardır. Çünkü kuaförün saçınıza kullanacağı kalitesiz ve bol kimyasallı bir ürün saçınızda kalkıcı hasarlar bırakabileceği gibi uzun süre solgun ve bakımsız görünmesine de sebep olabilir. Bu sebeple dolgun ve bakımlı saçlar için kuaförünüzü çok dikkatli seçmelisiniz.

Dolgun Saçlar İçin Saç Kesiminin Önemi

Saçların dolgun görünmesi için saç kesim şekli çok mühimdir. Omuz hizasını geçen uzun saçlarda dolgunluk sağlamak çok daha zordur. Özellikle ince telli ve seyrek saçlar için saçın omuz hizasını geçmeyecek şekilde kesilmesi tavsiye edilir. Ayrıca saçların kat kat kesilmesi de saçın oldukça dolgun görünmesini sağlar. Dalgalı saçlara sahipseniz saçınızı omuz hizasında ve katlı kestirdiğinizde çok dolgun ve bakımlı saçlara sahip olursunuz. Kuaförünüzün doğru kessimi yapması sizin dolgun ve güzel görünümlü saçlara kavuşmanızı sağlar. Usta bir kuaför saç tipinize göre size en uygun olan saç modelini size önerir.

Saç kesim şekliniz yüzünüze ve saç tipinize uygun yapılırsa saçınız çok daha bakımlı ve dolgun görünür. Eğer saç kesiminiz saçınıza uygun değilse hangi ürünü kullanırsanız kullanın hangi bakımı yaparsanız yapın saç istediğiniz şekli almayabilir. Bu sebeple saç kesim şekli saçın dolgun görünmesi için oldukça önemli bir unsurdur. Saçınızı dağınık kullanacağınızda dalgalı saç şeklini, eğer toplu kullanacaksanız topuz ve at kuyruğu modellerini tercih etmeniz saçınızın dolgun görünmesini sağlayacaktır. Kulak arkası kullanılan saç modelleri de saçı daha dolgun ve bakımlı gösterir.

Dolgun Saçlar İçin Bitkisel Çözümler

Bakımlı ve dolgun saçlar için evde bitkisel saç maskeleri uygulayarak saçlarınıza bakım yapabilirsiniz. Bu bitkisel maskeler saçınızı kökten uca besleyerek saçlarınızın daha dolgun ve bakımlı görünmesini sağlayacaktır. Çok çeşitli saç maskeleri vardır fakat saçın daha dolgun görünmesi ve saça bakım yapması açısından sizin için en uygun olan bitkisel saç maskesini araştırarak en faydalı olabilecek saç maskesinin zeytinyağı ve bal maskesi olabileceğini tespit ettik.

Doğal zeytinyağı insan sağlığı için çok faydalı bir besin olup saçlar için de hem besleyici hem parlaklık ve dolgunluk vermesi açısından çok yararlı olacaktır. Yumurta yoğun bir protein deposu olarak saçlarınızı kökten uca besler ve güçlendirir. Daha sağlam ve gür saçlara sahip olduğunuzda saçlarınız elbette dolgun görünecektir. Yine maskenin içerisine koyacağınız bal saçı hem besleyen hem dolgun gösteren bir ürün olacaktır. Şimdi dolgunluk veren saç maskesinin yapılışını açıklayalım.

Dolgun saçlar için saç maskesi:

Malzemeler:

*1 çorba kaşığı Zeytinyağı,

* 1 Yumurta sarısı,

* 1 tatlı kaşığı bal,

* Saç bonesi.

Yapılışı:

Saç maskesini hazırlamak için bir kase içerisine önce yumurta sarısını koyup iyice çırpın sonra zeytinyağı ve balı ilave ederek tekrar güçlü bir şekilde çırparak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Saçlarınızı hafif nemlendirip maskeyi saç diplerinize iyice yedirerek sürün. Saç bonesini takıp yarım saat bekletin sonrasında saçınızı şampuanınız ile yıkayıp kremleyip iyice durulayın. Saçlarınızın iyi durulanması çok önemlidir. Bu maskeyi yaparken dikkat etmeniz gereken konu zeytinyağının ve bakın doğal olması çok önemlidir. Yumurtayı da köy yumurtası olarak seçerseniz çok daha faydalı olacaktır. Hakiki ürünlerle yapılmayan bir saç maskesi hiçbir fayda sağlamaz. Maskeyi doğal ürünlerle hazırlayarak haftada bir kez saçınıza uygulayabilirsiniz.

Dolgun Saçlar İçin Tavsiyeler

Saçlarınızın dolgun görünmesini istiyorsanız sizin için küçük ama etkili tavsiyelerimiz var. Yazımızda anlattığımız konular saçlarınızın sürekli dolgun ve bakımlı görünmesi için etkili önerilerdir. Tüm bunların yanı sıra saçlarınızı kuruturken ters yönlü kurutmanız saçınıza muhteşem bir dolgunluk ve hacim sağlar. Uzun süre saç kurutma makinesi kullanmak saç köklerini kurutur çok sık ve uzun kullanmayın. Ancak kuruturken mutlaka ters yönlü tuttun farkı göreceksiniz. Bir diğer önerimiz ise pudradır. Şekillendirici ve kalınlaştırıcı pudralar içeriğindeki polimer maddesi sayesinde saça müthiş bir dolgunluk vermede etkilidir. Dışarıya çıkacağınızda saçınızı ters yönlü kurutup bir de pudra sürdüğünüzde saçlarınızın güzelliği ile büyüleneceksiniz. Bu görünüm üzerine bir de saç parlatıcı doğal bir ürün kullanırsanız saçınızın dolgun görünümü daha uzun sürecektir.

Parlak saçlar her zaman daha dolgun görünür. Parlatıcı olarak da argan yağlı ya da zeytinyağlı hem saçı besleyen hem de parlaklık veren ürünleri kullanırsanız bir taşla iki kuş vurarak saçınızın güzel görünmesini sağlarken bakımda yapmış olursunuz. Bu tavsiyelerimizden sonra kalıcı dolgunluk için her gün saç derinize masaj yapmak saçlarınızın canlanmasına ve güzel görünüm almasına katkı sağlar. Saçınıza şekil verirken hep farklı bir yöne ayırıp değişik şekiller vermek de saçı canlandıran bir tavsiyedir. Saçınızı örmek istediğinizde çok ince örgüler tercih etmeyin ve saçı ördükten sonra örgü aralarını hafif açarak kabartın böylece daha dolgun görünmesini sağlamış olursunuz. Saçlarınızın daha dolgun ve bakımlı görünmesi için saçınıza kökten bakım yapmanız kalıcı bir güzellik için en önemli unsurdur. Kökten uca saçınıza haftalık bakımını yapıp önerilerimize uyarsanız dolgun ve bakımlı saçlara kavuşursunuz.