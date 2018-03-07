Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kadınların kamusal ve toplumsal yaşam içerisindeki etkinliğinin arttırılmasına olanak verecek imkanların sağlanmasının, gerek aile, gerekse toplumsal barış ve huzur açısından önemli olduğunu söyledi.

Atakan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atakan mesajında, gerek kamusal alanda, gerekse toplumsal yaşam içerisinde, kadınların gerçek anlamıyla hak ettikleri, cinsiyet ayırımına maruz kalmayacakları bir kültürün yerleşmesinin, çağdaş ve uygar bir seviyeye ulaşıldığının göstergesi olacağını dile getirdi.

Atakan, kadınların toplumsal yaşam içerisinde maruz kaldıkları şiddet ve insanlık dışı muamelelerin yasalar tahtında önlenmesi yanında, kültürel yapının en temel öğesi halini almasının ancak eğitim, kamusal ve özel alanlarda kadın yöneticilerin artmasına olanak sağlayacak ortamın yaratılması ile mümkün olacağına inanç belirtti.

Toplumsal barış ve huzurun, öncelikle cinsiyet ayırımını dışlayan bir kültürel yapıyla sağlanabileceğine inanç belirten Atakan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlarımızın kamusal ve toplumsal yaşam içerisindeki etkinliğinin arttırılmasına olanak verecek imkanların sağlanmasının, gerek aile gerekse de toplumsal barış ve huzuru açısından da öneminin altını çizmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kıbrıs Türk Toplumu’nun her alanda gelişmesine büyük katkı sağlayan kadınlarımız olmak üzere, özgüveni yüksek, çağdaş ve kültür seviyesi yüksek olan Kıbrıs Türk kadınlarımızla birlikte tüm dünya kadınlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü sevgi ve saygılarımla kutlarım.”