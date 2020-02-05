Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçak üçe bölündü: Can kaybı yok

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu belirterek can kaybı olmadığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı’na yönlendirildiği öğrenildi.

Bakanlıktan açıklama

Kazayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 177 kişinin bulunduğu uçakta can kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, yaralıların bulunduğu ifade edildi. Öte yandan uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı belirtildi. NTV canlı yayınına katılan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, herhangi bir can kaybı olmadığını, yaralıların tahliyesini sürdüğünü aktardı.

Bakan Turhan, “Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı bazılarını da acil servis ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyor” açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi: Uçak, iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağa ilişkin, “Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır”.

İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır. — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 5, 2020

​Savcılık soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.