ManşetTürkiye

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçak üçe bölündü: Can kaybı yok

5 Şubat 2020

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu belirterek can kaybı olmadığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı’na yönlendirildiği öğrenildi.

Bakanlıktan açıklama

Kazayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 177 kişinin bulunduğu uçakta can kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, yaralıların bulunduğu ifade edildi. Öte yandan uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı belirtildi. NTV canlı yayınına katılan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, herhangi bir can kaybı olmadığını, yaralıların tahliyesini sürdüğünü aktardı.

Bakan Turhan, “Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı bazılarını da acil servis ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyor” açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi: Uçak, iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağa ilişkin, “Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır”.

​Savcılık soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Çavuşoğlu: İşsizler varken 50 bin yabancı iş gücü de bulunmasının ortada bir terslik olduğunu gösterir

Çavuşoğlu: İşsizler varken 50 bin yabancı iş gücü de bulunmasının ortada bir terslik olduğunu gösterir

4 Şubat 2020
Photo of Erdoğan: Rusya ile bir çatışmaya girmemize gerek yok

Erdoğan: Rusya ile bir çatışmaya girmemize gerek yok

4 Şubat 2020
Photo of CNN International dünyaya duyurdu! Çinli doktorun anında yayılan mesajı…

CNN International dünyaya duyurdu! Çinli doktorun anında yayılan mesajı…

4 Şubat 2020
Photo of Şahali: Tarımda sürdürülebilirlik, ciddi risk altında

Şahali: Tarımda sürdürülebilirlik, ciddi risk altında

4 Şubat 2020
Photo of Taçoy: Okka kullanımı tüzükler yürürlüğe girince cezaya tabi tutulacak

Taçoy: Okka kullanımı tüzükler yürürlüğe girince cezaya tabi tutulacak

4 Şubat 2020
Photo of Seçimlerden sonra gayri resmi beş taraflı görüşme iddiası

Seçimlerden sonra gayri resmi beş taraflı görüşme iddiası

4 Şubat 2020
Photo of Eski CAS çalışanları Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı

Eski CAS çalışanları Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı

4 Şubat 2020
Photo of Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısı açıklandı

Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısı açıklandı

4 Şubat 2020
Photo of Çeler: Birbirimizin yüzüne bakamaycayık!

Çeler: Birbirimizin yüzüne bakamaycayık!

4 Şubat 2020
Photo of AİHM,vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun dosyanın işleme konduğu bilgisini verdi

AİHM,vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun dosyanın işleme konduğu bilgisini verdi

4 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı