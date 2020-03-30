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Saat 21.00-06.00 arası tam sokağa çıkma yasağı

30 Mart 2020

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı yarın geceden başlamak üzere 21.00-06.00 arasında tam sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Bakanlar Kurulu yarından itibaren tüm marketlerin saat 20.00’de kapatılması kararı da üretti.

Bakanlar Kurulu, koronavirüs gündemiyle yaptığı bugünkü olağanüstü toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Kurul Sözcüsü Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Özersay, belediyelere marketlerdeki hijyen ve mesafe kurallarını denetlemesi ve ceza vermesi çağrısı yaptı.

Koronavirüs testlerinin kimlere yapılacağının 8 kişilik bir ekip tarafından temaslı takipleri yapılarak belirlendiğini söyleyen Özersay, testlerin rastgele değil bilimsel çalışmayla yapıldığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanım  Özersay, 1 Nisan’dan İstanbul’dan, 4 Nisan’da Ankara’dan Ercan Havalimanı’na charter sefer düzenleneceğini; bugün düzenlenen charter uçuşla 317 kişinse Kuzey Irak’a gittiğini de açıkladı.



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