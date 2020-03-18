Dünya

Ryanair tüm uçuşlarını iptal ediyor

18 Mart 2020

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, 24 Mart Salı gününden itibaren tüm uçuşlarını iptal edeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Perşembe gecesinden itibaren de uçuşların yüzde 80’inin azaltmış olacağı belirtildi.

Önümüzdeki hafta da Ryanair uçaklarının sadece İngiltere ve İrlanda arasındaki önemli uçuşlar için havalanacağı ifade edildi.

Şirket, Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkelerine getirilmesi eylemine ise katılabileceklerini vurguladı ve bu konuda AB ülkeleri ile bağlantı içinde olduklarına dikkat çekti.

Uçuşların iptal edilmesinden etkilenecek olan yolcuların da e-posta yoluyla bilgilendirileceği kaydedildi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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