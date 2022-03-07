Rusya’daki 60 kentte “Savaşa hayır!” sloganları atıldı: 5 bini aşkın gözaltı var

Moskova merkezli insan hakları örgütü OVD-Info, dün Rusya’nın pek çok kentinde düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde 5 bini aşkın kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yalnızca Moskova’da 2 bin 394, St. Petersburg’da da 1253 kişinin yakalandığını belirten örgüt, 60 kentteki protestolarda toplam gözaltı sayısını 5 bin 16 olarak verdi.

OVD-info, polisin göstericilere elektroşok cihazlarıyla müdahale ettiğini bildirdi. Pek çok eylemci, polisin orantısız güç kullandığını iddia ederek videolar paylaştı.

Protestocular suçlu bulunmaları halinde hapis cezası çekmek zorunda kalabilir zira önceden haber vermeden gösteri yapmak Rusya’da yasak. Vladimir Putin’in cuma günü imzalayarak kanunlaştırdığı tasarı, Rus ordusu hakkında yalan haberler yayanlara 15 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Putin ayrıca Rusya’ya karşı yaptırım çağrısında bulunanlara üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören başka bir yasa tasarısını da imzaladı.

Geçen sene muhalif Aleksey Navalni zehirlendikten sonra ülkesine dönerek tutuklanmış, bu durum yine ülke çapında protesto edilmişti. Ancak o gösterilerin hiçbir gününde bu kadar kişi gözaltına alınmamıştı. 45 yaşındaki Navalni de, hapishaneden yaptığı açıklamayla 69 yaşındaki Rus liderin savaş kararına karşı gösteri çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de pazar günü yaptığı görüntülü açıklamada Rusça konuşarak iki ülkenin vatandaşlarının da “Savaşa hayır!” demesi gerektiğini ifade etti:

Bu kendi ülkeniz için de bir mücadele anlamına gelecek. Eğer şimdi sessiz kalırsanız sonra fakirlik dile gelecek ve bunun cevabı da baskı olacak.

Olayla ilgili sosyal medya videolarını analiz eden Washington Post, bir kişinin Ukrayna ulusal marşını söyledikten sonra tutuklandığını aktardı.