Rusya ve Türkiye arasında tarihi mutabakat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 7 saat süren görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. İki liderin de ‘tarihi önemde olduğunu’ vurguladığı mutabakata göre 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinliğinde Türk ve Rus devriyeleri başlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki durumun görüşüldüğü toplantı sonrası kameralar karşısına geçti ve ortak basın açıklamasında bulundu.

İki liderin yaklaşık 7 saat süren görüşmesinin ardından ilk sözü Putin aldı. Görüşmeye ilişkin olarak “Çok uluslu Suriye halkının parçası olan Kürtlerin hakları ancak böyle savunulabilir. Sayın cumhurbaşkanı ile Suriye’de siyasi sürecin ilerlemesi için atacağımız adımları konuştuk” diyen Putin, şöyle devam etti:

‘BU KARAR BİR DÖNÜM NİTELİĞİNE SAHİP’

“Suriyeli göçmenlerin olabildiğince hızlı bir şekilde ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Suriyelileri kabul eden ülkelerin taşıdıkları yük böylece bir hayli hafifleyecektir. Herhangi bir ayrımcılık ve siyasallaştırma ileriye sürmeden diğer ülkeler destek sağlamalı. İkili iş birliğimizi de ele almış bulunuyoruz. Ticaret hacmimizin arttığını gözlemliyoruz. Askeri-teknik alanda da iş birliği de gelişiyor. Şu konuda memnuniyetimi dile getirmek istiyorum, uzun bir çalışmadan sonra belli bir karar alındı, dışişleri bakanlarımız bu kararları anlatacaklar. Bu karar bir dönüm niteliğine sahip.”

‘TEL FIRAT VE MÜNBİÇ’TEKİ TÜM YPG’Lİ TERÖRİSTLER BU BÖLGENİN DIŞINA ÇIKARILACAK’

Putin’in ardından sözü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi veren Erdoğan, “Harekatın ana gayesi bölgeden PKK/YPG terör örgütünü çıkarıp Suriyeli sığınmacıların dönüşünü sağlamaktır. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Harekatla güvenli hale getirebileceğimiz alana öncelikli 1 milyon Suriyelinin yerleşeceğini umuyoruz. İnşallah uluslararası toplumun katkı ve desteğiyle bu planı hayata geçireceğiz. Bugün Sayın Putin’le terörle mücadele, Suriye’de toprak bütünlüğü konusunda tarihi bir mutabakata imza attık. Türkiye ve Rusya Suriye Topraklarında ayrılıkçı hiçbir oluşuma izin vermeyecektir. 150 saat içinde YPG unsurları ve silahları sınır dışına çıkarılacaktır. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinliğinde Türk Rus devriyeleri başlayacaktır. Tel Fırat ve Münbiç’teki tüm YPG’li teröristler bu bölgenin dışına çıkarılacaktır.”

İki liderin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu mutabık kalınan 10 maddeyi açıkladı.

ALTUN: ERDOĞAN’IN GÜÇLÜ LİDERLİĞİ SAYESİNDE TARİHİ BİR DİPLOMATİK BAŞARI ELDE EDİLDİ

Türkiye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, iki liderin ortak basın açıklamasından sonra kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu ve “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü Terör Örgütü’nün devletçik projesi tarih olmuştur” dedi.