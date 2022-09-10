Rusya, Ukrayna’nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

​​​​​​​Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin “askeri operasyonun hedefine ulaşması için” Harkov bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği vurgulandı.