Rusya: Ukrayna, Moskova'ya İHA ile saldırı girişiminde bulundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ağustos 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Rusya: Ukrayna, Moskova’ya İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Rusya

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 04.00 sularında Kiev rejiminin Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi İHA’larla terör saldırısı girişimi engellendi.” ifadesi kullanıldı.

Görevli hava savunma güçlerince Moskova bölgesinin Stupino ilçesi hava sahasında Moskova şehri yönünde uçan bir İHA’nın tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, İHA’nın radyo elektronik harp araçlarıyla engellendiği aktarıldı.


Açıklamaya göre, kontrolünü kaybeden İHA boş bir alana düştü, herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmedi.

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Tags:İHAMoskovaRusyaUkrayna
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